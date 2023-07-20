ABD, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya destek verenlere yaptırım uyguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Rusya'ya destek olduğu gerekçesiyle yaklaşık 120 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Rusya'ya destek olduğu gerekçesiyle yaklaşık 120 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlıklarının Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırılarında destek olduğu gerekçesiyle yaklaşık 120 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını belirterek, söz konusu yaptırımlar ile Rusya'yı Ukrayna'yı işgalinden daha fazla sorumlu tutmak ve savaş kabiliyetlerini azaltmanın hedeflendiğini ifade etti.

Yaptırımlar ile Rusya'nın kritik malzemelere erişiminin ve uluslararası finansal sistemi kullanımının kısıtlanacağını, gelecekteki enerji üretimi ve ihracat imkanlarının engelleneceğini aktaran Blinken, ayrıca yaptırımların Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım edenler üzerinde baskı kuracağını açıkladı.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasından lojistik, teknoloji, enerji ve savunma sektöründe faaliyet gösterenler yer alıyor. - WASHINGTON