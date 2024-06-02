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ABD, Ukrayna'ya askeri desteğini sürdüreceğini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi marjında bir araya geldi. Austin, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin süreceğini belirtti. Zelenski ise şu ana kadarki destekler konusunda teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi marjında bir araya geldi. Austin, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin süreceğini belirtti. Zelenski ise şu ana kadarki destekler konusunda teşekkür etti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Zelenski-Austin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde Singapur'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelerek Rus saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz desteği yineledi. Bakan Austin, Ukrayna'nın kabiliyet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ABD güvenlik yardımına ilişkin bir güncelleme sunmuş ve ABD'nin Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmasına yardımcı olmak üzere elliden fazla ülkeden oluşan bir koalisyonun güçlü desteğini sürdürme kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir" denildi.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine verdikleri destek konusunda teşekkür ederek, "Başkan Joseph Biden ve yönetimine özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede devam eden yardımları için minnettarız" dedi.

Zelenski ve Austin, Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları konusunda görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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