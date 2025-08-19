ABD, Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek

ABD, Ukrayna'ya Asker Göndermeyecek
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini ve Başkan Trump'ın Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini duyurdu. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında barış görüşmeleri yapılacağı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini belirtti. Leavitt, "Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz" dedi.

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direkt bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Leavitt, "Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor" diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını aktararak, Putin'in de Zelenskiy'nin de birlikte masaya oturmaya istekli olduklarını bu nedenle her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
