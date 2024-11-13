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ABD, Ukrayna'ya 9,3 Milyar Dolarlık Yardımda Bulunacak

ABD, Ukrayna'ya 9,3 Milyar Dolarlık Yardımda Bulunacak
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Pentagon, ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı toplam yardımın 9,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yardım, mevcut fonlar ve yeni bütçe kalemleri ile birlikte gerçekleştirilecek.

ABD, Ukrayna'ya 9,3 milyar dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9,3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Ryder, "Şu anda 7,1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4,3 milyar dolar ve 2,8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da kapsıyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2,21 milyar dolar daha fon bulunuyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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