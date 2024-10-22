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ABD, Ukrayna'ya 400 Milyon Dolar Askeri Yardım Yapacak

ABD, Ukrayna'ya 400 Milyon Dolar Askeri Yardım Yapacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile görüşerek, hava savunma kabiliyetleri ve askeri hedeflere karşı savunma önceliklerini ele aldı. Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile görüştü. Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile bir araya geldi. Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşme sırasında Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetleri, kış dönemi hazırlıkları ve Rus askeri hedeflerine karşı uzun menzilli silah kullanımının yaygınlaştırılması gibi kritik savunma önceliklerini ele aldık. Ayrıca, insansız hava araçları, seyir füzeleri, topçu mermileri ve hava savunma sistemlerinin üretiminin arttırılmasına yönelik çabalara odaklandık" dedi.

Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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