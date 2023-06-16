ABD, Ukrayna'ya 205 Milyon Dolarlık İlave İnsani Yardım Sağlayacak

ABD, Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacağını duyurdu. Yardımın gıda, su, koruma, eğitim, barınak ve sağlık gibi alanlarda Ukrayna halkına kritik destek sağladığı belirtilirken, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı insani yardımın bu yıl 605 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

NEW ABD, Ukrayna'ya 205 milyon dolarlık ilave insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardımın " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız ve zalim savaşı"na karşı Ukrayna'ya sağlanan desteğin bir parçası olduğu aktarıldı.

ABD yardımının gıda, su, koruma, eğitim, barınak ve sağlık gibi alanlarda Ukrayna halkına kritik destek sağladığı belirtilen açıklamada, "Rusya'nın işgalinin ardından 6 milyon kişi ülkeyi terk ederken 5 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı insani yardımın bu yıl 605 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

ABD'nin şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya aktardığı insani yardımın 2,1 milyar dolar olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm destekçilere katkılarını artırmaları çağrısında bulunuldu.