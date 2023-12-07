ABD, Ukrayna'ya 175 Milyon Dolarlık Silah ve Ekipman Yardımı Yapacak

ABD Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık silah ve ekipman yardımı yapacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD halkı ve ABD Başkanı Joe Biden'a söz konusu yardım için teşekkür etti.

ABD Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık silah ve ekipman yardım paketini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu duyuru, Biden Yönetimi'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağladığı 52'inci ekipman dilimidir. Bu paket, Ukrayna'nın Rusya'nın devam eden saldırı savaşına karşı koymasına yardımcı olacak ilave hava savunma kabiliyetleri, topçu mühimmatı, tanksavar silahları ve diğer ekipmanları içermektedir" ifadeleri yer aldı.

"DESTEĞİNİZ İÇİN MİNNETARIZ"

Silah ve ekipman yardım paketi ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, " Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna için 175 milyon dolar değerinde yeni bir silah ve teçhizat paketi açıkladı. Tereddütsüz desteğiniz için minnettarız. Bu, Silahlı Kuvvetler Günü'nde savaşçılarımız için büyük bir kutlama. Bugünkü pakette sağlanan kabiliyetler arasında hava savunma mühimmatları, HIMARS için ilave mühimmat, topçu mühimmatı, Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzeleri, zırh karşıtı füzeler, hafif silah mühimmatı, engellerin temizlenmesi için yıkım mühimmatları, kritik ulusal altyapıyı korumak için ekipman ve yedek parçalar, yardımcı ekipman, hizmetler, eğitim ve nakliye yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN BİDEN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, silah yardımı için ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederek, "Bugün açıklanan yeni askeri yardım paketi için Joe Biden'a, Kongre'ye ve Amerikan halkına minnettarım. Hava savunma, HIMARS ve topçu birlikleri için ilave mühimmata cephede çok ihtiyaç duyulmaktadır. Desteğin devam etmesi özgürlüğün güçlü bir şekilde savunulmasını sağlayacaktır" dedi.