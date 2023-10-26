ABD, Ukrayna'ya 150 Milyon Dolarlık İlave Askeri Yardım Sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya silah ve teçhizat içeren 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım sağlanacağını duyurdu. Yardım paketinde hava savunma sistemi, ağır silahlar ve tanksavar benzeri silah ve teçhizat bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde ilave askeri yardım sağlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya silah ve teçhizat içeren 150 milyon dolarlık ilave askeri yardım gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, bu yeni askeri destek paketinde "Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmaya yardımcı olacak" hava savunma sistemi, ağır silahlar ve tanksavar benzeri silah ve teçhizat olacağı kaydedildi.

"ABD ve 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyonun Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın geleceğini güvence altına almasına yardımcı olmak için ABD Kongresi ile çalışmaların sürdürüleceği de vurgulandı.