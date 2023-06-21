ABD, Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın enerji ve altyapı ihtiyaçlarına odaklanılması kapsamında 1,3 milyar dolardan fazla ek yardım sağlayacaklarını açıkladı. Konferansa katılan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Birliğin Ukrayna'ya karşı 'özel sorumluluğu' olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaştan zarar gören Ukrayna'nın enerji ve altyapı ihtiyaçlarına odaklanılması kapsamında 1,3 milyar dolardan fazla ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Blinken, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen uluslararası "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nda konuştu.

Ukrayna'da savaşın yol açtığı yaraların sarılması amacıyla bir araya geldiklerini belirten Blinken, "Rusya yok etmeye devam ederken Ukrayna'nın, hayatların, ülkenin ve geleceğinin yeniden inşasına yardımcı olmak için buradayız." dedi.

Blinken, Ukrayna'da iyileşmenin, insanların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını sağlamaktan daha fazlası olduğunu ifade ederek "İyileşme, Ukrayna'nın Avrupa'yla tamamen entegre olmuş, dünyanın dört bir yanındaki pazarlara bağlı, güvenli ve bağımsız bir ülke olarak gelişmesinin temelini atmakla ilgilidir." diye konuştu.

"Rusya eninde sonunda Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetini üstlenecek"

Ukrayna'nın toparlanması için yapılan her yatırımın, Ukraynalıları bu gerçeğe daha da yaklaştırmayı amaçladığını söyleyen Blinken, "Bugün de ABD Kongresi'nin desteğiyle Ukrayna'nın bu hedefe ulaşmasına yardımcı olmak üzere 1,3 milyar dolardan fazla ek yardım sağlayacağımızı duyuruyorum. Ukrayna'nın enerji şebekesini elden geçirmesine yardımcı olmak için 520 milyon dolar yatırım yapacağız." ifadelerini kullandı.

Blinken, Rusya'nın, Ukrayna'nın yıkımına neden olduğunun altını çizerek "Rusya eninde sonunda Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetini üstlenecek. O zamana kadar, ülkelerini savunmak, yeniden inşa etmek ve yeniden hayal etmek için en büyük fedakarlığı yapan Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"AB'nin Ukrayna'ya karşı 'özel sorumluluğu' var"

Konferansa katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise burada yaptığı konuşmada, Birliğin Ukrayna'nın acil ihtiyaçları bağlamında verdiği desteğe değindi.

Von der Leyen, uzun vadede ise Birliğin, Ukrayna'ya karşı "özel sorumluluğu" olduğunu vurgulayarak "Ukraynalılar geleceklerini hayal ettiklerinde, bize şehirlerinin üzerinde Avrupa bayrağının dalgalandığını gördüklerini söylüyorlar. Ukrayna'nın Birliğimizin bir parçası olacağından hiç şüphem yok." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, dün birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) revizyonu için hazırladıkları teklif kapsamında, Ukrayna için gelecek 4 yıl için kredi ve hibelerden oluşacak 50 milyar avroluk bir mali rezerv önerisinde bulunduklarını anımsattı.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da görüşülecek.