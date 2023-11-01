ABD, Uganda'yı gümrüksüz ticaret programından çıkardı

Uganda, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ABD tarafından gümrüksüz ticaret programından çıkarılması kararına tepki gösterdi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin Kıdemli Yardımcısı Odrek Rwabwogo yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını eleştirdi.

Rwabwogo, "Öyle görünüyor ki onlar Ugandalıların cezalandırılması gerektiğine karar vermiş. ABD'nin talihsiz kararından dolayı hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

Uganda ekonomisinin Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan (AGOA) faydalandığına dikkati çeken Rwabwogo, ABD'nin aldığı karardan Ugandalı çiftçi ve orta ölçekli işletmelerin olumsuz etkileneceğini vurguladı.

ABD, insan hakları ihlalleri görüldüğü gerekçesiyle Uganda, Gabon, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni gümrüksüz ticaret programından çıkarma kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta, 2024 başı itibarıyla 4 Afrika ülkesinin AGOA'dan faydalanamayacağını belirtmişti.

Son dönemde Nijer ve Gabon'da askeri darbeler yaşanırken, Uganda ise eşcinsellere ve eşcinselliği teşvik edenlere karşı hapsi öngören yasayı çıkarmasıyla ABD'nin tepkisini çekmişti.

Burkina Faso, Mali ve Gine daha önce darbeler nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı.