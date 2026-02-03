ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze Planı ve İran Temasları Kapsamında İsrail'e Gidiyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze barış planının ikinci aşamasının resmen başlaması ve İran ile yürütülen diplomatik süreç çerçevesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşmek üzere İsrail'e gidiyor. İsrailli üst düzey yetkililer, "Ziyaretin, Gazze Barış Planı'nı ilerletildiği ve İran ile bölgesel gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleşeceğini" belirtti. Yetkililer, Witkoff'un temaslarının, "ABD ile İran arasında yeniden başlaması muhtemel nükleer müzakereler öncesinde bir hazırlık niteliği taşıyabileceğini" de ifade etti.

Ziyaret, Trump'ın Gazze barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi ardından geliyor. İsrail, lojistik sorunları tespit etmek amacıyla 1 Şubat günü başlatılan sınırlı pilot uygulamanın ardından, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı yaya geçişlerine tamamen açmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir Washington'da temaslarda bulunmuştu

Witkoff'un ziyareti ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Washington'da gerçekleştirdiği üst düzey temasların sonrasında gerçekleşiyor. ABD ve İsrail basını, Zamir'in hafta sonu Pentagon'da ABD'li mevkidaşı General Dan Caine ve ekibiyle basına kapalı şekilde bir araya geldiğini bildirmişti. Zamir'in, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper ve ABD Genelkurmay Başkanlığı arasında operasyonel ve stratejik bir eksen oluşturulduğu ve görüşmeler yaptığı kaydedilmişti.