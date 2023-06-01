ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Stewart, Eşinin Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Edeceğini Duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili Chris Stewart, eşinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmeyi planladığını açıkladı. Stewart, ailesi için fedakarlık yaptığını belirterek, Kongre'den ayrılma kararının kolay olmadığını ifade etti. Utah yasalarına göre, Stewart'ın istifası sonrası boş kalan koltuğu için özel bir seçim programlanacak.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili Chris Stewart eşinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmeyi planladığını duyurdu.

Temsilciler Meclisi Utah Milletvekili Stewart, yazılı açıklamasında, eşinin sağlık durumu nedeniyle "düzenli bir geçiş süreci sağlandıktan sonra" Kongre'den ayrılmayı planladığını bildirdi.

"Kongre'de Utah'ın iyi insanlarına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurlarından biri oldu." ifadesini kullanan Stewart, bu süreçte bazı sıkıntılı zamanlarda Amerikan halkına rehberlik etmede önemli bir rol oynamaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Fox News'e yaptığı açıklamada, Stewart'ın kararını kendisine salı günü söylediğini aktardı.

Stewart'ın, ailesi için fedakarlık yaptığını belirten McCarthy, bu kararın Milletvekili için kolay bir karar olmadığını ifade etti. McCarthy, Twitter'dan yaptığı açıklamada da Stewart ve eşine sağlık ve mutluluklar diledi.

Açıklamasında ne zaman ayrılacağını belirtmeyen Stewart'ın eşinin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar da basınla paylaşılmadı.

Utah yasalarına göre, Stewart istifasını resmileştirdiğinde boş kalan koltuğu için Utah Valisi'nin özel bir seçim programlaması gerekiyor. Ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin bulunduğu seçim bölgesinde başka bir Cumhuriyetçi adayın Stewart'ın yerini doldurması bekleniyor.