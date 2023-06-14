ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı gazeteci için karar tasarısı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Tasarı kapsamında ABD yetkilileri Gerşkoviç'in serbest bırakılması için Rusya yönetimine baskı yapmaya, Rusya ise gazetecilere baskı yapmaktan vazgeçmeye çağrılıyor.