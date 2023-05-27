ABD Temsilciler Meclisi Pakistan Grubu Başkanı, insan hakları ihlallerine son verilmesi için Biden ve Blinken'a çağrıda bulundu

ABD Temsilciler Meclisi Pakistan Grubu Başkanı Milletvekili Sheila Jackson Lee, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan 'Pakistan'da muhalefete yönelik insan hakları ihlallerine son verilmesi konusunda ısrar etmeleri' için çağrıda bulunacağını bildirdi.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Pakistan Grubu Başkanı Milletvekili Sheila Jackson Lee, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan "Pakistan'da muhalefete yönelik insan hakları ihlallerine son verilmesi konusunda ısrar etmeleri" için çağrıda bulunacağını bildirdi.

Lee, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pakistan'daki insan hakları ihlalleri ve hükümete barışçıl şekilde muhalefet edenlerin gerektiği şekilde korunmadığına" dair haberlerden endişe duyduğunu kaydetti.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın tutuklanmasından özellikle endişe duyduğunu aktaran Lee, ülkede yaşananları "bariz bir adaletsizlik" olarak niteledi.

Lee, muhalefete ve diğerlerine yönelik insan hakları ihlallerine son verilmesi konusunda ısrar etmelerini talep etmek, ABD-Pakistan ilişkilerini geliştirmek ve demokratik bir Pakistan'ı desteklemek için Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a dilekçe göndereceğini ifade etti.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi 11 Mayıs'ta Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti. Han, 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde, şiddet olaylarına karıştığı iddiasıyla 33 sivilin askeri mahkemelerde yargılanmak üzere silahlı kuvvetlere teslim edildiğini bildirmişti.