ABD, Tayvan'a Mühimmat ve Lojistik Destek Sağlayacak

ABD yönetimi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaklaşık 440 milyon dolar tutarında mühimmat ve lojistik destek sağlayacağını bildirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Ada'daki hükümetin talep ettiği iki askeri satışa izin verdiği belirtildi. Satışlarla Tayvan'a 332,2 milyon dolar değerinde 30 milimetre çapında zırh delici mühimmat ile 108 milyon dolarlık askeri araç ve donanım yedek parçası sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

ABD yönetimi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaklaşık 440 milyon dolar tutarında mühimmat ve lojistik destek sağlayacağını bildirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Ada'daki hükümetin talep ettiği iki askeri satışa izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, satışlarla Tayvan'a 332,2 milyon dolar değerinde 30 milimetre çapında zırh delici mühimmat ile 108 milyon dolarlık askeri araç ve donanım yedek parçası sağlanmasının planladığı ifade edildi.

Satışların gerçekleşebilmesi için Dışişleri Bakanlığının izninin yanı sıra ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının satışlara onay verilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiği kaydedildi.

Mühimmat satışında Alliant Techsystems (ATK) firmasının, lojistik destek hizmetinde ise General Dynamics'in üstlenici olması bekleniyor.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, satışların, "Çin'in artan askeri tehditleri ve gri alan taktiklerine karşı Ada'nın direncini güçlendireceği" belirtildi.

Çin'den tepki

Askeri satışlara onay verilmesi, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington'ın Tayvan'a silah satmasına ve Ada ile herhangi askeri bağ kurmasına karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, tek Çin ilkesine ve diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine bağlı kalmalı, Tayvan'a silah satmayı bırakmalı, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratarak barışı ve istikrarı tehlikeye atmaya son vermeli."

ABD Dışişleri Bakanlığı, en son mart ayında Tayvan'a F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin satışı içim 619 milyon dolarlık anlaşmaya onay vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.