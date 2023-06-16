ABD, Suriye için ilave 920 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye için ilave 920 milyon dolarlık insani yardım sağlayacaklarını duyurdu. Yardımın bugün sona eren 7'inci Brüksel Konferansı çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'nin Suriye ve bölgeye bu yıl sağladığı yardımın 1,1 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.