ABD, Suriye'deki üslerini HIMARS'larla güçlendiriyor

ABD ordusu, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki petrol sahasında sık sık İran destekli yabancı teröristlerce hedef alınan üslerini çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'larla takviye etti.

ABD ordusu, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki petrol sahasında sık sık İran destekli yabancı teröristlerce hedef alınan üslerini çok namlulu roketatar sistemi HIMARS'larla takviye etti.

AA muhabirinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ordusu, orta menzilli ve güdümlü, yüksek performanslı HIMARS'ı Deyrizor'daki üslerine sevk etti.

Ordu, sistemi dün Haseke ilindeki Şeddadi Üssü'nden sevk ederek Deyrizor'daki Ömer petrol ve Koniko doğal gaz sahası üslerine konuşlandırdı.

Kaynaklar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Ömer petrol ve Koniko doğal gaz sahası üslerine konuşlanan sistemin amacının, nehrin batı yakasındaki İran destekli terörist grupların saldırılarına karşılık vermek olduğunu belirtti.

ABD ordusu, 16 Mayıs 2023'te onlarca PKK/YPG'li teröriste Deyrizor'da Koniko doğal gaz sahası yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen tank ile ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı konusunda eğitim vermişti.