ABD, Suriye'de DEAŞ Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde Suriye'de bilinen birden fazla DEAŞ kampına bir dizi hava saldırısı düzenledik. Saldırılar, DEAŞ'ın ABD, müttefikleri ve ortakları ile bölge genelinde ve ötesinde sivillere karşı saldırılar planlama, organize etme ve gerçekleştirme yeteneğini engelledi. Hasar değerlendirmelerimiz devam ediyor şu ana kadar herhangi bir sivil kayıp rapor edilmedi" denildi.