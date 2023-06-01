ABD, Sudanlı 4 şirkete yaptırım ve çatışmalara taraf olan aktörlere vize kısıtlaması uygulama kararı aldı

ABD, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle Sudanlı 4 şirkete yaptırım ve çatışmalara taraf olan aktörlere vize kısıtlaması uygulama kararı aldı. Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, çatışmaları sona erdirmek amacıyla Sudan'a ekonomik yaptırım ve vize kısıtlaması uygulamaya karar verdi.

ABD, devam eden çatışmalar nedeniyle Sudanlı 4 şirkete yaptırım ve çatışmalara taraf olan aktörlere vize kısıtlaması uygulama kararı aldı.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, çatışmaları sona erdirmek amacıyla Sudan'a ekonomik yaptırım ve vize kısıtlaması uygulamaya karar verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da devam eden çatışmaların sona ermesi gerektiğine vurgulayarak, "Ateşkes anlaşmasına rağmen, ülke çapında anlamsız şiddet devam etti. İnsani yardımın ulaştırılmasını engelledi ve en çok ihtiyacı olanlar zarar gördü" dedi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayınlanan kararname ile Sudan'a ekonomik yaptırımlar ve çatışmalara taraf olan aktörlere karşı vize kısıtlamaları uygulanacağını duyurarak, "Bu önlemler, Sudan'ın barış, güvenlik ve istikrarını baltalamaktan sorumlu olanları sorumlu tutmayı amaçlamaktadır" dedi.

Sudanlı 4 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Sudan'daki çatışmalardan gelir elde eden ve bu çatışmalara katkıda bulunan dört şirketin yaptırım listesine alındığı aktarılarak, "Bugün belirlenen kuruluşlar, Sudan'da devam eden çatışmayı körükleyen iki güçle bağlantılıdır, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerine (RSF) bağlı iki şirket ve Sudan Silahlı Kuvvetlerine (SAF) bağlı iki şirket" denildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar yoluyla, hem Hızlı Destek Kuvvetlerine hem de Sudan Silahlı Kuvvetlerine önemli mali akışları keserek onları askerlere ödeme yapmak, yeniden silahlanmak, ikmal yapmak ve Sudan'da savaş başlatmak için gereken kaynaklardan mahrum bırakıyoruz" dedi.

Sudan'da 7 kez geçici ateşkes ilan edildi

Sudan'da şu ana kadar 7 kez geçici ateşkes ilan edilmiş, ateşkeslerin tamamı büyük bir ölçüde ihlal edilmişti. Hartum'un çoğu bölgesinde temiz suya erişim sağlanamazken, elektrik haftada yalnızca birkaç saat verilebiliyor. Çatışma bölgelerinde hastanelerin dörtte üçünün hizmet dışı kalması nedeniyle ülkedeki insani kriz derinleşiyor.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan verilere göre Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi, en az 350 bin kişi ise komşu ülkelere kaçtı. BM, 25 milyon Sudanlının yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu açıkladı. - WASHINGTON