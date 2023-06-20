ABD, Sudan ve komşu ülkelere 172 milyon dolar insani yardım sağlayacak

ABD, Sudan ve ülkedeki çatışmadan etkilenen komşu ülkelere ilave 172 milyon dolar insani yardım sağlayacağını duyurdu. Sudanlı yetkililerin bürokratik ve güvenlik engellerini kaldırmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, hayat kurtaracak yardımların gümrüklerde tutulduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insani yardım çalışanlarının da vize almakta sıkıntı çektiği, Suudi Arabistan ve ABD'nin işlemleri kolaylaştırmaya çalıştığı bildirildi.

NEW ABD, Sudan ve ülkedeki çatışmadan etkilenen komşu ülkelere ilave 172 milyon dolar insani yardım sağlayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 172 milyon dolar yardımla birlikte ABD'nin Sudan ve komşu ülkeler Çad, Mısır, Etiyopya, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne bu yıl insani yardımının 550 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

İnsani yardımın hayat kurtarması ve olumlu etki yapabilmesi için Sudanlı yetkililerin bürokratik ve güvenlik engellerini kaldırmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, hayat kurtaracak yardımların gümrüklerde tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının da vize almakta sıkıntı çektiği, Suudi Arabistan ve ABD'nin işlemleri kolaylaştırmaya çalıştığı bildirildi.

Sudanlı yetkililere "engelsiz insani yardım" sağlanması için sınırlamaları kaldırmaları için çağrı yapılan açıklamada, en iyi seçeneğin ateşkes ve müzakere edilmiş uzun vadeli çözüm olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "ABD, Sudan ve ülkedeki çatışmadan etkilenen komşu ülkelere ilave 172 milyon dolar insani yardım sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.