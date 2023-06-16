ABD, Sudan'daki şiddet olaylarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki şiddet olaylarını kınayarak, 2004'te Darfur'da yaşanan ve ABD tarafından 'soykırım' olarak nitelendirilen şiddet eylemlerini anımsattığını bildirdi.

ABD, Sudan'daki şiddet olaylarını kınayarak, 2004'te Darfur'da yaşanan ve ABD tarafından "soykırım" olarak nitelendirilen şiddet eylemlerini anımsattığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, özellikle Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Batı Darfur'da etnik ayrım gözeterek öldürme ve cinsel şiddeti başta olmak üzere, Sudan'da devam eden insan hakları ihlalleri, istismarlar ve korkunç şiddeti esefle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Sudan'ın batı komşusu Çad sınırındaki Batı Darfur Eyaleti Valisi Hamis Abdullah Abbeker'in öldürülmesinin de kınandığı açıklamada, "Batı Darfur ve diğer bölgelerdeki vahşet, ABD'nin 2004'te soykırım olarak tanıdığı korkunç olayların meşum bir hatırlatıcısıdır." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri yeterince koruyamadığı vurgulanarak, "Darfur'daki vahşet, HDK ve ilgili milislere atfedilirken, her iki taraf da bu ihlallerin sorumlusudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.