ABD, Sudan'daki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

ABD yönetimi, Sudan ordusuyla iktidar mücadelesi için savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Darfur'un El-Faşir kentine yönelik büyük çaplı saldırı düzenleyeceğine ilişkin raporların endişe verici olduğunu belirterek, çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

NEW ABD yönetimi, nisan ortasından bu yana Sudan ordusuyla iktidar mücadelesi için savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Darfur'un El-Faşir kentine yönelik büyük çaplı saldırı düzenleyeceğine ilişkin raporların endişe verici olduğunu belirterek, çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HDK'nin El-Faşir'e yönelik olası saldırısının yerinden edilen kişiler de dahil birçok sivili büyük tehlikeye atacağı uyarısının yapıldığı açıklamada, ordu ve HDK'nin sivilleri korumak için gerekli önlemleri almadığına dair güvenilir bilgi bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, taraflara acilen çatışmaları durdurma ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısına yer verildi.

HDK'nin ülkenin ikinci büyük şehri Niyala'da gerçekleştirdiği bildirilen insan hakları ihlallerinin kınandığı kaydedilen açıklamada, Cidde görüşmelerinin tekrar başlatılmasının fırsat olarak görülmesi gerektiğine işaret edildi.

HDK, batıdaki Niyala'nın kontrolünü ele geçirdiğini ileri sürmüştü.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında iktidar mücadelesi nedeniyle çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşılamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.

Başkent Hartum'un neredeyse HDK kontrolüne girdiği ülkede, hükümet ve ordunun komuta kademesi ülkenin doğusunda Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da faaliyetlerini yürütüyor.