ABD, Sırbistan'dan gözaltına alınan Kosova polislerinin serbest bırakılmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'dan gözaltına aldığı 3 Kosova polisini serbest bırakmasını istedi. Ayrıca, AB'nin çizdiği üç maddelik planın uygulanması ve AB destekli diyaloğa geri dönülmesi çağrısı yapıldı. Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik devam ediyor.

NEW ABD, Sırbistan'dan gözaltına aldığı 3 Kosova polisini derhal ve koşulsuz serbest bırakmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırp hükümetini 14 Haziran'da gözaltına alınan üç Kosova polisini derhal ve koşulsuz serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadesini kullanan Miller, polislerin tutukluluk halinin zaten gergin olan durumu daha da kötüleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Miller ayrıca, Sırbistan ve Kosova'ya Avrupa Birliği'nin (AB) ana hatlarını çizdiği üç maddelik planı uygulama ve AB destekli diyaloğa geri dönme çağrılarını yineledi.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da, KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına alırken Kosova, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki göstermiş, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.