ABD Senatosu silah şiddeti yasa tasarısını onaylarken Yüksek Mahkeme, silah haklarını genişleten karar aldı

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin ortak desteğiyle 'iki partili' silah kontrol yasasını Senato'dan geçirdi. Diğer yandan ABD Yüksek Mahkemesi, diğer eyaletlere emsal teşkil edecek kararla New York eyaletinde geçerli gizli silah taşıma haklarını kısıtlayan yasayı Anayasa'ya aykırı buldu.

ABD Senatosu, 15 Cumhuriyetçi senatörün katılımıyla çoğunluğu Demokrat senatörlerden oluşan iki partili oylamada, gençlere silah satılmasında daha sıkı denetim öngören ve kamu için tehdit oluşturan kişilerin silahlarına el konmasını içeren yasa tasarısını Senato'dan geçirdi. Tasarının, Başkan Joe Biden'ın imzasından önce alt meclis olan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi onayına sunulacağı ifade edildi. Başkan Biden tasarının hızlıca oylanmasını konusunda çağrıda bulunarak Senato'nun onayı konusunda "28 yıllık eylemsizliğin ardından bu gece, iki partili Kongre üyeleri ülke çapındaki ailelerin çağrısına kulak vermek için bir araya geldi ve topluluklarımızdaki silahlı şiddet belasını ele almak için tasarıyı geçirdi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya