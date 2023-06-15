ABD Senatosu Lideri James Risch, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle Macaristan'a silah satışını engelledi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch'in İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle ülkesinden Macaristan'a silah satışını engellemesine bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri destek verdi.

NEW ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri James Risch'in İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaması nedeniyle ülkesinden Macaristan'a silah satışını engellemesine bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri destek verdi.

Amerikan siyaseti üzerine yoğunlaşan Virginia merkezli Politico gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiden bazı milletvekilleri, Risch'in, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamayan Macaristan'a 735 milyon dolar değerindeki silah satışını askıya almasını destekledi.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Risch'in adımını destekleyerek, "Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılmasını engellemeye ve bazı konularda Vladimir Putin'in yanında yer almaya devam edecekse, özel muameleye tabi olmaları gerektiğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"Bunlar NATO ittifakından faydalanan ülkeler ve sadık ortaklar olmaları gerekiyor. Buna (ittifakta) İsveç'e yer açmak da dahil." değerlendirmesinde bulunan Senatör Chris Van Hollen da Rish'i desteklediğini açıkladı.

Bir diğer Demokrat Senatör Sheldon Whitehouse da Risch'in engeliyle ilgili "bir şikayeti olmadığını" belirtirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Risch'in bu adımının "oldukça zekice" olduğunu belirtti.

Macaristan'a silah satışına engel

Söz konusu silah paketi kapsamında Macaristan'a 24 HIMARS roket fırlatma bataryası ve 100'den fazla roket tedariki planlanıyordu.

ABD'de yabancı bir devlete yapılacak tüm silah satışlarının gerçekleşmesi için, satışın Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin onay vermesi gerekiyor.

Risch'in itirazı, Dışişleri Bakanlığının satış sürecini ilerletmesine engel olacak.