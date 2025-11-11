ABD Senatosu, Hükümetin Yeniden Açılması İçin Geçici Bütçe Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu'nun, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladığı bildirildi.

ABD'de hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Senato'da yapılan oylamada 40'a karşı 60 oyla kabul edildi. Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 'evet' oyu geldi.

Tarım Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve Kongre'ye mali yıl boyunca, diğer federal kurumlara da 30 Ocak'a kadar finansman sağlayacak tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor. Sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması ise tasarıda yer almıyor. Ancak aralık ayında bu sübvansiyonlara yönelik oylama yapılması öngörülüyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak. Trump'ın tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümetin yeniden açılması bekleniyor.