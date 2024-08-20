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ABD Seçimlerine İran Siber Saldırısı

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ABD istihbarat yetkilileri, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ait bilgi toplamak üzere yapılan son siber saldırının arkasında İran'ın olduğunu doğruladı. FBI, İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmeyi 'anlaşmazlık yaratmak ve demokratik kurumlara olan güveni zayıflatma' amacıyla yaptığını belirtti.

ABD istihbarat yetkilileri, Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ait bilgi toplamak üzere yapılan son siber saldırının arkasında İran'ın olduğunu doğruladı. FBI, İran'ın ABD seçimlerine müdahale etmeyi 'anlaşmazlık yaratmak ve demokratik kurumlara olan güveni zayıflatma' amacıyla yaptığını belirtti.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 5 Kasım 2024'de yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan adayların seçim kampanyalarını yürüten bazı danışmanlara ait e-posta adreslerinin hacklendiği iddiaları sebebiyle soruşturma başlatmıştı. FBI dün yaptığı açıklamada, siber saldırıların İran tarafından yapıldığını belirtti. Açıklamada, "İran anlaşmazlıkları körüklemeye ve demokratik kurumlarımıza olan güveni sarsmaya çalışmaktadır. İran ayrıca, ABD seçimleriyle ilgili hassas bilgilere erişim sağlamak için siber operasyonların kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli yollarla toplumsal gerilimleri istismar etmeye uzun süredir ilgi duyduğunu göstermiştir. Herhangi bir ABD yönetiminin İran'ın çıkarlarıyla çelişen bir dış politika izleme kabiliyetini zorlaştırmaya yönelik bu sürekli çabalara ek olarak, İstihbarat Topluluğu (IC) daha önce İran'ın bu yılki seçimlerin ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisi açısından özellikle önemli olduğunu algıladığını ve Tahran'ın sonucu şekillendirmeye çalışma eğilimini artırdığını bildirmiştir. Bu seçim döneminde İran'ın, özellikle Amerikan halkını hedef alan etki operasyonları ve siber operasyonları içeren, giderek artan agresif faaliyetlerini gözlemledik" ifadeleri kullanıldı.

"İRAN VE RUSYA DÜNYANIN HER YERİNDE BU TİP SİBER SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR"

Açıklamada özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik saldırılara dikkat çekilerek, "Yakın zamanda rapor edilen ve IC'nin İran'a atfettiği eski Başkan Trump'ın kampanyasını tehlikeye atma faaliyetleri de dahildir. IC, İranlıların sosyal mühendislik ve diğer çabalar yoluyla her iki siyasi partinin başkanlık kampanyalarına doğrudan erişimi olan kişilere erişim sağlamaya çalıştıklarından emindir. Hırsızlıklar ve ifşalar da dahil olmak üzere bu tür faaliyetler ABD seçim sürecini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımın yeni olmadığını belirtmek önemlidir. İran ve Rusya bu taktikleri sadece bu ve önceki federal seçim dönemlerinde ABD'de değil, aynı zamanda dünyanın diğer ülkelerinde de uygulamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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