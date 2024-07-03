Üye Girişi
Haberler

ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın NATO üyeliği 32 ülkenin kararı olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin kararına bağlı olmadığını, 32 ülkenin kararı olacağını belirtti. Ryder, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturulduğunu ve Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerinin gözden geçirildiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin kararına bağlı olmadığını, 32 ülkenin kararı olacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder, yaptığı açıklamada, " Ukrayna'yı NATO'ya alıp almamak ABD'nin vereceği bir karar değil. Bu bir NATO ittifakı kararıdır, yani 32 ülke. Ancak kesinlikle şu anda yaptığımız şey ve başkalarının da bunu söylediğini duydunuz, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturmaktır. Bunun bir parçası da Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirerek, sadece bunları gelecekte de sürdürebilmelerini sağlamak değil, aynı zamanda NATO üyesi olacakları gün için birlikte çalışabilirliği tesis etmektir" dedi.

"KIRIM, UKRAYNA'NIN BİR PARÇASIDIR"

Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Kırım'da kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, "Rusya'ya yönelik uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin politikamızın değişmediğini söylemek dışında bu konuda verebileceğim herhangi bir ayrıntı yok, ki yine politikamız Ukrayna'ya sağladığımız uzun menzilli silahların Ukrayna egemenlik alanı içinde kullanılması yönündedir. Kırım Ukrayna'nın bir parçası. Ukrayna'nın bir parçası, doğru" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Nato Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title