ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna ile istihbarat paylaşımı yapıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Ukrayna'nın Kursk'taki askeri faaliyetlerinin amacı ve ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Singh, "Ukraynalılarla yapacağımız herhangi bir istihbarat paylaşımını tartışmayız ama onlarla böyle bir ilişkimiz var" dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın Kursk'taki askeri faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Singh, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımı yapıp yapmadığına ilişkin soruya, "Ukraynalılarla yapacağımız herhangi bir istihbarat paylaşımını tartışmayız ama onlarla böyle bir ilişkimiz var. Ancak kamuoyuna açık olarak söylediğimiz şeylerin ötesine geçmeyeceğim. Bunun dışında, Ukraynalılara ihtiyaç duydukları desteği vermek için onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

UKRAYNA'NIN KURSK'TAKİ AMAÇLARINI DAHA NET ANLADIK

Singh, Ukrayna'nın Kursk'teki faaliyetleriyle ne yapmak istediğini, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov görüşmesi sonrası daha net anladıklarını belitti.

Singh, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hafta sonu Başkan Zelenski'nin Kursk operasyonundaki hedeflerinden bahsettiğini görmüşsünüzdür, dolayısıyla bunun ötesinde verebileceğim başka bir şey yok. Bakan Austin, Bakan Ümerov ile yaptığı görüşmede orada neyi başarmaya çalıştıklarını daha iyi anladı. Ancak bunun dışında verebileceğim daha fazla ayrıntı yok, evet, hafta sonu biraz daha netlik kazandık. Ukraynalıların faaliyet gösterdiği yer hala Rus güçlerinin ateş açtığı sınır ötesi bölge. Yani hala belirlediğimiz politikanın sınırları dahilinde hareket ediyorlar."