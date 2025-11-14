Haberler

ABD Savunma Bakanlığı 'Savaş Bakanlığı' Oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un girişine yeni 'Savaş Bakanlığı' tabelasını yerleştirdi. Değişiklik, Başkan Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle gündeme geldi.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un girişine "Savaş Bakanlığı" yazılı yeni bronz tabelayı bizzat yerleştirdi.

ABD Savunma Bakanı'nın tabelayı duvara vidalama görüntüleri, "Savaş Bakanlığı'na hoş geldiniz" ifadeleriyle bakanlığın sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Savunma Bakanlığı'nın adının resmen "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzalamış, değişikliğin yasalaşması için Kongre'ye gideceğini de belirtmişti.

Trump, Oval Ofis'te değişikliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence bu bir zafer mesajı gönderiyor. Bence güç mesajı gönderiyor, kimsenin tam olarak anlayamayacağı kadar güçlü bir mesaj" dedi.

ABD Anayasası, federal kurumların kurulması, düzenlenmesi ve yeniden adlandırılması konusunda nihai yetkiyi Kongre'ye veriyor ancak Kongre'den henüz karar çıkmadı.

"Savaş Bakanlığı" 1789'da, ABD'nin 1776'da Bağımsızlık Bildirgesi'ni kabul etmesinden 13 yıl sonra kurulmuştu. Kurumun adı, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından, küresel çatışmanın sona ereceğine dair umutların güçlendiği bir dönemde Başkan Harry Truman'ın imzaladığı yasayla değiştirilerek "Savunma Bakanlığı" yapılmıştı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.