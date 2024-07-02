ABD Savunma Bakanlığı: Gazze'ye kurulan geçici iskele hava koşulları nedeniyle taşındı

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Gazze Şeridi'ne kurulan geçici iskelenin hava koşulları nedeniyle Aşdod limanına taşındığını, uygun görüldüğü zaman tekrar insani yardımlar için kurulacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh dün düzenlenen basın toplantısında Gazze Şeridi'ne kurulan geçici iskelenin geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları sebebiyle 3'üncü kez taşınması hakkında konuştu. Singh, "İskelenin şu anki durumu, bildiğiniz gibi, geçen haftanın sonlarında bağlantısı kesilmişti. Hava durumu nedeniyle Aşdod'a taşınmıştı. İskele şu anda Aşdod'da bulunuyor. Hava koşulları biraz sakinleştiğinde ne zaman yeniden demirleyebileceğimizi değerlendiriyoruz. Sizin için daha fazla bilgiye sahip olduğumda bir güncelleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin iskelenin tekrar kurulup kurulmayacağı sorusuna yanıt veren Singh, "Dağıtımla ilgili olarak, hafta sonu bazı dağıtımların yeniden başladığını gördünüz. Zaman içinde biriken yardımların bir kısmını depolama alanından çıkarmak birkaç gün sürecek. Bu konuda daha fazla bilgi almak için sizi Dünya Gıda Programı'na yönlendireceğim. Ama tek bildiğim yardımların yavaş yavaş o depolama alanından çıkmaya başladığı" dedi.

GEÇİCİ LİMAN YARDIMLAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden 7 Mart'ta yaptığı konuşmada, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici iskele inşaatının başlayacağını duyurmuş, iskele için yaklaşık 200 milyon dolar harcanmıştı. Mayıs ayında faaliyete geçen iskele 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar görmüş bir süre duraklatıldıktan sonra tekrar faaliyete geçmişti. İskele geçen hafta itibarıyla 3'üncü kez olumsuz hava koşulları ve hasar sebebiyle faaliyetini durdurdu.