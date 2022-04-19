ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76'ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.

Rusya'nın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinin kilit kentler olduğu düşünülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Dünya