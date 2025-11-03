ABD Savunma Bakanı Vietnam Ziyaretini Tamamladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Vietnam'a yaptığı resmi ziyareti tamamladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vietnam'a yaptığımız harika ziyareti tamamladık. Diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yılını kutlarken Genel Sekreter To Lam, Cumhurbaşkanı Luong Cuong ve Milli Savunma Bakanı Phan Van Giang ile görüşmekten büyük mutluluk duyduk. Bölgesel güvenliği güçlendirmek için savunma iş birliğini derinleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.