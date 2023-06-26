ABD Savunma Bakanı Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin bölgesel güvenlik gelişmeleri ve Ukrayna'da sahadaki dinamikleri ele aldığı ifade edildi. ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin aktarıldığı açıklamada, Ukrayna'nın savaş cephesindeki ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik yardımı alanındaki önceliklerin görüşüldüğü kaydedildi. Bakanlar yakın irtibatta kalmayı teyit etti.