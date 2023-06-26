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ABD Savunma Bakanı Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

ABD Savunma Bakanı Ukrayna Savunma Bakanı ile Görüştü

Dünya Haberleri

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin bölgesel güvenlik gelişmeleri ve Ukrayna'da sahadaki dinamikleri ele aldığı ifade edildi. ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin aktarıldığı açıklamada, Ukrayna'nın savaş cephesindeki ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik yardımı alanındaki önceliklerin görüşüldüğü kaydedildi. Bakanlar yakın irtibatta kalmayı teyit etti.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikilinin bölgesel güvenlik gelişmeleri ve Ukrayna'da sahadaki dinamikleri ele aldığı ifade edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin aktarıldığı açıklamada, Ukrayna'nın savaş cephesindeki ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik yardımı alanındaki önceliklerin görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bakanlar yakın irtibatta kalmayı teyit etti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Lloyd Austin Ukrayna Dünya Haberler

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