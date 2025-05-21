ABD Savunma Bakanı'ndan Afganistan Çekilmesi İçin Özel İnceleme Talimatı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecindeki sorunların araştırılması için 'özel inceleme birimi' kurma talimatı verdiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yazılı bir açıklama yaparak, 2021 yılında Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan olayları detaylı şekilde inceleyeceklerini belirtti. Hegseth, açıklamasında, "3,5 yıl önce Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çekilmesi, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda düzenlenen bir intihar saldırısında 13 ABD askerinin ve 170 sivilin ölümüne yol açtı. Başkan Donald Trump bu askeri çekilme sırasında yaşananlarla ilgili olarak hesap verebilirlik sözü verdi ve ben de bu sözü yerine getirmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Hegseth, özellikle Afganistan'dan çekilme günü yaşanan olaylardaki tüm detayların ortaya çıkarılması için kendisinin Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve Kıdemli Danışmanı Sean Parnell'i, bakanlık bünyesinde bir 'özel inceleme birimi' kurmak üzere görevlendirdiğini duyurdu.