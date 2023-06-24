ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'daki gelişmeleri müttefikleriyle görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla Rusya'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi. Austin, Ukrayna'ya desteğin değişmeyeceğini teyit etti.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Kanada, Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere'den mevkidaşlarıyla Rusya'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Rusya'da olaylar gelişirken müttefikleri ve ortaklarıyla yakın irtibatta olacağı belirtildi.

Austin'in Kanada, Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla Rusya'daki gelişmeleri ele aldığı aktarılan açıklamada, "Bakan Austin, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin değişmeyeceğini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.