ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı Filistinli sivillere yönelik şiddeti ele almaya çağırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı, Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini ele almaya ve İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'daki Filistinliler için ekonomik fırsatları iyileştirme çabalarını sürdürmeye çağırdı.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı, "Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini ele almaya ve İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'daki Filistinliler için ekonomik fırsatları iyileştirme çabalarını sürdürmeye" çağırdı.

Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Austin'in, İsrailli ve Filistinli liderlerin, Batı Şeria'da istikrarı sağlamak için anlamlı adımlar atmaları gerektiğine yönelik acil ihtiyaçla ilgili endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Filistinli liderleri terörizmi kınamaya ve şiddeti önlemek için aktif adımlar atmaya çağırdı. Bakan Gallant'ı, Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini ele almaya ve İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'daki Filistinliler için ekonomik fırsatları iyileştirme çabalarını sürdürmeye çağırdı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Bakan Austin'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının kararlı ve sarsılmaz olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, ABD'nin askeri işbirliğini derinleştiren girişimlere odaklandığını teyit ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın, ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik İran destekli tehditleri ele aldığı ve bu tehditlere karşı birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.