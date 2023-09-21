ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Washington'da Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımları ve Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçları ele alındı.