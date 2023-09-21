ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Washington'da Görüştü
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'da bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımları ve Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçları ele alındı.
NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington'da bir araya geldi.
Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, günlük basın toplantısında, ikili görüşmeye dair bilgi verdi.
Ryder, "Harika bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.
Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı güvenlik yardımlarına ilişkin güncel bilgilerin ele alındığını aktaran Ryder, Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçlarının da değerlendirildiğini ifade etti.
Ryder, Bakan Austin'in, Ukrayna liderine ihtiyaç duydukları şeye sahip olmasını sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmaya devam etme konusunda kişisel taahhüdünü verdiğini aktardı.