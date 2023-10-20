ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, işbirliği ve savunma konularını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı bölgedeki işbirliğinin genişletilmesi vurgulandı. İki bakan, güvenlik meselelerini görüşmek üzere sık sık iletişim kurma konusunda anlaştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Shin Won-sik ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Shin Won-sik ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Shin, görüşmede iki ülkenin işbirliği ve savunma konularını ele aldı.

Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" değinen savunma bakanları, Japonya ile üçlü işbirlikleri de dahil olmak üzere, bölgedeki işbirliğini "genişletmenin önemini" vurguladı.

İki bakan, güvenlik meselesini görüşmek üzere "sık sık iletişim kurma" konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu telefon görüşmesi, Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Shin'in, ABD'li mevkidaşı ile ilk görüşmesi oldu.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin 18 Ağustos'ta bir araya geldiği Camp David'de düzenlenen üçlü zirvede, " Kuzey Kore'nin oluşturduğu güvenlik tehditlerine" karşı çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya "silah gönderme" durumunu takip edecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında Kuzey Kore'nin Rusya'ya "silah gönderdiği" iddialarına ilişkin konuştu.

Miller, Rusya'nın "silah arayışının" sebebinin ABD'nin bu ülkeye yaptırımları olduğunu ifade etti.

Rusya'nın "silah aradığı" ülkelerden birinin Kuzey Kore olduğunu belirten Miller, "Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri yardımın gittiğini göstermek için bilgileri paylaştık. Bunu yakından takip edeceğiz ve geçmişte olduğu gibi tarafları sorumlu tutmak için gerekeni yapacağız." dedi.

ABD basını: Kuzey Kore, Rusya'ya silah göndermeye başladı

CBS News, dün ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularının konuşulduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Pyongyang'ın, Moskova'ya silah göndermeye başladığını ileri sürmüştü.

Haberde, Kuzey Kore'nin göndermeye başladığı öne sürülen silahlar karşılığında Rusya'dan ne aldığı ya da söz konusu sevkiyatın "uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı" olduğu konusunda netlik olmadığı iddiası paylaşılmıştı.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin "Beyond Parallel" isimli projesi de Kuzey Kore ile Rusya arasında tren yolu trafiğine ilişkin uydu görüntülerini paylaşmıştı.

Görüntülerde, daha önce görülmemiş bir şekilde 73 hafif raylı vagonun Kuzey Kore-Rusya sınırındaki Tumagang Tren İstasyonu'nda bulunduğu aktarılmıştı.