ABD Savunma Bakanı: İran'ın Nükleer Programını Yerle Bir Ettik

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, " İran'ın nükleer programını yerle bir ettik" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırılar hakkında basın toplantısı düzenledi. Hegseth, yaptığı açıklamada, dün düzenlenen saldırıların amacının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi anlamda ona zarar vermek olduğunu belirtti. Hegseth, " İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir. Başkan konuştuğu zaman dünya dinlemeli. Trump barış istiyor, İran da bu yolu seçmeli" ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Saldırının detayları ve zamanlaması konusunda Washington'da çok az kişinin haberinin olduğunu söyleyen Caine, 'kandırma operasyonunun başarılı olduğunu' kaydetti. Caine, ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgesine ulaştığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin saldırıları 'tamamen görünmez bir şekilde' gerçekleştirdiğini ve saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını aktaran Caine, "Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlenmiştir" diye konuştu.

125 Amerikan uçağının, yakıt ikmal tankerlerinin saldırıya katıldığını dile getiren Caine, İran'ın ya da bölgedeki 'vekillerinin' düzenleyebileceği olası saldırılara hazır olduklarını da vurguladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, operasyona 'Gece yarısı çekici' adının verildiği bildirilirken, İran'a yönelik saldırının rejim değişikliği ile ilgisinin olmadığı belirtildi.