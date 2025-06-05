ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Ukrayna için Füze Tapa Sistemi Talimatı

(ANKARA) - ABD merkezli Wall Street Journal'e göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan füze tapa sistemlerinin Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerine yönlendirilmesi talimatını verdi. Kararın, bölgedeki insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı alındığı bildirildi.

WSJ'nin aktardığına göre Hegseth, bu kararı geçen hafta Kongre üyelerine bildirdi. Ayrıca Savunma Bakanı Hegseth, gelecek dönemde Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin büyük kısmının Avrupa'daki müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti ve Pentagon'un operasyonel önceliğinin batı Pasifik olacağını belirtti.

Ukrayna ordusu, söz konusu füze tapalarını Rus İHA saldırılarını püskürtmekte kullanıyordu. Bu tapaların Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki ilk karar, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde alınmıştı.

WSJ'ye göre, Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetleri, İran ile olası bir çatışma ya da Yemen'deki Husilerle yaşanabilecek bir gerilime karşı hazırlık yapıyor. Bahsi geçen tapa sistemleri, lazer güdümlü karadan havaya füzeler için geliştirildi. ABD ordusu, bu sistemleri F-15E savaş uçaklarından ateşlenebilir hale getirdi.