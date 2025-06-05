ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Ukrayna için Füze Tapa Sistemi Talimatı

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Ukrayna için Füze Tapa Sistemi Talimatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan füze tapa sistemlerinin Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerine yönlendirilmesi talimatını verdi. Bu karar, İHA tehditlerine karşı alındı ve önümüzdeki dönemde Ukrayna'ya askeri desteğin Avrupa müttefikleri tarafından sağlanacağı belirtildi.

(ANKARA) - ABD merkezli Wall Street Journal'e göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan füze tapa sistemlerinin Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerine yönlendirilmesi talimatını verdi. Kararın, bölgedeki insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı alındığı bildirildi.

WSJ'nin aktardığına göre Hegseth, bu kararı geçen hafta Kongre üyelerine bildirdi. Ayrıca Savunma Bakanı Hegseth, gelecek dönemde Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin büyük kısmının Avrupa'daki müttefikler tarafından karşılanması gerektiğini belirtti ve Pentagon'un operasyonel önceliğinin batı Pasifik olacağını belirtti.

Ukrayna ordusu, söz konusu füze tapalarını Rus İHA saldırılarını püskürtmekte kullanıyordu. Bu tapaların Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki ilk karar, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde alınmıştı.

WSJ'ye göre, Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetleri, İran ile olası bir çatışma ya da Yemen'deki Husilerle yaşanabilecek bir gerilime karşı hazırlık yapıyor. Bahsi geçen tapa sistemleri, lazer güdümlü karadan havaya füzeler için geliştirildi. ABD ordusu, bu sistemleri F-15E savaş uçaklarından ateşlenebilir hale getirdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı

45 derece sıcaklıkta ibadet heyecanı! Hacı adayları Arafat'ta
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.