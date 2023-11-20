ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna'ya geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Austin, Kiev tren istasyonunda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılandı. Austin, Ukrayna yönetimiyle görüşmek için geldiğini belirterek, ABD'nin Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Austin, sosyal medya hesabından, kendisinin Kiev tren istasyonundan çekilen fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, Austin'in istasyonda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılandığı görüldü.

Ukrayna yönetimiyle görüşmek için Kiev'e geldiğini belirten Austin, "Bugün buraya önemli bir mesajı vermek için geldim: ABD, Rus saldırganlığına karşı özgürlük mücadelesinde hem şimdi hem de gelecekte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.