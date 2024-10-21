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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da Destek Mesajı Verdi

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da Destek Mesajı Verdi
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ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Kiev'e yaptığı ziyarette ABD ve müttefiklerinin uzun vadede Ukrayna'nın yanında olacağını vurguladı. Austin, Ukrayna hükümeti ile bir araya gelecek ve savaşı ABD güvenliği için neden önemli olduğu üzerine konuşacak.

ABD Savunma Bakanı Austin, "ABD ve müttefiklerimiz uzun vadede Ukrayna'nın yanında olmaya kararlılar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Austin, ABD ile NATO'nun özgür ve egemen bir Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli taahhütlerini yineleyerek, Kiev ziyaretinin ABD'nin uluslararası toplumla birlikte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin'in ziyareti kapsamında Ukrayna hükümetinden yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada ayrıca Bakan Austin'in ziyaretinin sonunda konuşma yapacağı ve 'Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin güvenliği için neden önemli olduğu'nu aktaracağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Politika Güvenlik Savunma Ukrayna Dünya Kiev

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