ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı

Güncelleme:
İki ABD F/A-18 savaş uçağının Venezuela hava sahası yakınında 30 dakika süren rutin eğitim uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ordusuna ait iki savaş uçağının, Venezuela hava sahası yakınlarında 30 dakika uçuş yaptığı bildirildi.

Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi. ABD basınındaki haberlerde, iki F/A-18'in bölgede 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
