ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı
Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi. ABD basınındaki haberlerde, iki F/A-18'in bölgede 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiği duyuruldu.
