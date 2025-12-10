ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı

ABD ordusuna ait iki savaş uçağının, Venezuela hava sahası yakınlarında 30 dakika uçuş yaptığı bildirildi.

Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi. ABD basınındaki haberlerde, iki F/A-18'in bölgede 'rutin eğitim uçuşu' gerçekleştirdiği duyuruldu.