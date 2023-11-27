ABD savaş gemisine İsrail'e ait bir gemiyi korsanlardan kurtarmaya çalıştığı sıra Yemen'den iki balistik füze fırlatıldı. Füze saldırısı sonrasında herhangi bir hasar olmazken, deniz güvenliği bölgesel istikrar için kritik bir rol oynuyor

ABD savaş gemisine Aden körfezinde İsrail'e ait bir kargo gemisini kurtarmaya çalıştığı sırada Yemen'den iki füze fırlatıldı

ABD askeri gemisi , ticari tankere yapılan saldırıya yanıt verdikten sonra gemiye Yemen'den iki balistik füze fırlatıldı.

ABD ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Donanması'nın silahlı kişiler tarafından ele geçirilen ticari bir tankerden gelen imdat çağrısına yanıt vermesinin ardından Husi isyancıların kontrolündeki Yemen'den Aden Körfezi'ndeki bir ABD savaş gemisine iki balistik füzenin ateşlendiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı, yaptığı açıklamada, fosforik asittaşıyan ve Central Park olarak tanımlanan tankerin, mürettebatı "bilinmeyen bir varlığın saldırısı altında olduklarını" söyleyerek yardım istedi.

USS Mason adlı savaş gemisi Kargo gemisine saldırı ihbarı sonrası

Aden Körfezin'de gemiye saldırı ihbarı sonrasıAden Körfezi'nde ve Somali kıyısı açıklarında faaliyet gösteren korsanlıkla mücadele görev gücüne bağlı müttefik gemiler, yardım çağrısına yanıt verdi ve vardıklarında "geminin serbest bırakılmasını talep etti".

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan açıklamada, "Daha sonra beş silahlı kişi gemiden indi ve küçük tekneleriyle kaçmaya çalıştı" denildi.

Açıklamada, saldırganların kimlikleri belirtilmeden, "Mason, saldırganları takip ederek teslim olmalarını sağladı

" denildi.

Açıklamada, saatler sonra, Pazartesi sabahı yerel saatle 01.41'de, Yemen'deki Husi isyancıların kontrolündeki bölgelerden USS Mason ve Central Park'ın "genel konumuna" doğru iki balistik füzenin ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Füzeler gemilerden yaklaşık 10 deniz mili uzakta Aden Körfezi'ne indi" denildi.

Mason, füze fırlatıldığı sırada Central Park'ın imdat çağrısına yanıtını bitirmek üzereydi. Sonuç olarak Central Park'ta veya Mason'da herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmediğini de sözlerine ekledi.

Central Park'ı yöneten Zodiac Maritime'dan yapılan açıklamada, Pazar günü Liberya bayraklı kimyasal tankerin güvende olduğu ve "tüm mürettebatın, geminin ve kargonun zarar görmediği" belirtildi.

Tankerin İsrail'e ait bir şirketle bağlantısı olduğu görülüyor; Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Ofer Global'ine ait bir işletme olarak listeleniyor, ancak Zodiac Maritime adına konuşan bir sözcü Janni Jarvinen Pazar günü Zodiac'ın "Ofer Global'e ait olmadığını" söyledi.

ABD Merkez Komuta Komutanı Orgeneral Erik Kurilla, Pazar günü yaptığı açıklamada, deniz alanı güvenliğinin 'bölgesel istikrar için şart olduğunu' söyledi.

Kurilla, "Uluslararası nakliye yollarının güvenliğini ve emniyetini sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.