ABD Savaş Gemisi, Yemen'den Kalkan İHA'ları Vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden kalkış yapan İHA'ların Kızıldeniz'de USS Thomas Hudner savaş gemisi tarafından vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "USS Thomas Hudner (DDG 116) 23 Kasım sabahı (Yemen saatiyle) Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan çok sayıda tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. İHA'lar ABD savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye gezerken düşürülmüştür. Gemi ve mürettebat herhangi bir hasar ya da yaralanma yaşamadı" denildi.