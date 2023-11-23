ABD Savaş Gemisi Yemen'de İran Destekli Husilerin Gönderdiği Kamikaze Dronları Düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden gönderilen kamikaze dronların Kızıldeniz üzerinde ABD savaş gemisi tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden gönderilen çok sayıda kamikaze dronun Kızıldeniz'de devriye gezen ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner (DDG 116) muhribi tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi. Savaş gemisinde hasar oluşmadığını, mürettebatın da yaralanmadığı aktarıldı.

Orta Doğu'daki ABD güçleri, Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana sık sık hedef alınıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de konuşlu ABD kuvvetlerinin Ekim ayından bu yana en az 66 kez saldırıya uğradığını açıkladı.

Husiler, çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'e çok sayıda dron ve füze fırlattı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, bu tür operasyonların İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırganlığı sona erene kadar devam edeceğini söylemişti. Husiler ayrıca geçtiğimiz pazartesi günü Kızıldeniz'de İsrailli bir şirkete ait kargo gemisine el koymuş, İsrail'e bağlı tüm gemilerin "meşru bir hedef haline geleceği" tehdidinde bulunmuştu. - WASHINGTON