ABD savaş gemisi Kızıldeniz'de konteyner gemisine yardım etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Maersk Hangzhou adlı konteyner gemisinin füzeyle vurulduğunu duyurdu. Gemiye yardım için bölgeye intikal eden ABD savaş gemisinin, iki gemisavar füzeyi de imha ettiği aktarıldı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "30 Aralık'ta yaklaşık 20.30 sıralarında, MAERSK HANGZHOU konteyner gemisi güney Kızıldeniz'den geçerken bir füze tarafından vurulduklarını bildirdi. Singapur bandıralı, Danimarka tarafından işletilen konteyner gemisi yardım talebinde bulundu ve USS Gravely ve USS Laboon gemiye yardım etti. Geminin seyire elverişli olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilmiştir. USS Gravely karşılık verirken Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen iki gemisavar balistik füzeyi vurdu. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına yapılan 23'üncü yasadışı saldırıdır" denildi.