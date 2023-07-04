ABD, San Francisco'daki Hindistan Konsolosluğuna Yönelik Kundaklama Girişimini Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, San Francisco'daki Hindistan Konsolosluğuna yapılan kundaklama girişimini şiddetle kınadı. Kundaklama girişiminin ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı bir grup tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

ABD, California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki Hindistan Konsolosluğuna yönelik kundaklama girişimini güçlü bir şekilde kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD, cumartesi günü San Francisco'daki Hindistan Konsolosluğuna yönelik bildirilen vandallık ve kundaklama girişimini şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Miller, ABD'deki diplomatik misyon veya yabancı diplomatlara yönelik barbarlık ve şiddetin, ceza gerektiren suçlar kategorisinde olduğunu belirtti.

Hint haber ajansı Asia News International (ANI), Konsolosluğa yönelik kundaklama girişiminin, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı bir grup tarafından yapıldığını ileri sürdü.

ANI'ya konuşan görgü tanıkları, Konsoloslukta çıkartılmaya çalışılan yangının San Francisco İtfaiyesince hızla söndürüldüğü, Konsolosluk personelinin olaydan zarar görmediği kaydedildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın ortak hareket ettiği Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden Halistan yanlılarına geçit vermemelerini istediğini belirtmişti.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak tanımlıyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak nitelendiriliyor.