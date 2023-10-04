Sahil Güvenlik, Bonnie G adlı kargo gemisinin Virjin Adaları yakınlarında karaya oturmasının ardından gemiyi terk eden 12 mürettebatı kurtardı. Geminin çevreye zarar verip vermediği inceleniyor.

ABD Sahil Güvenliği, Virjin Adaları yakınlarında karaya oturan kargo gemisini terk eden 12 kişiyi kurtardı

SAN ABD Sahil Güvenliği, Virjin Adaları yakınlarında karaya oturan kargo gemisini terk eden 12 kişiyi kurtardı.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Bonnie G adlı geminin, Virjin Adaları yakınlarında karaya oturmasının ardından, 1 filika ve 2 cankurtaran salıyla gemiyi terk eden 12 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Mürettebatın, makine dairesinin su almaya başlamasından sonra yardım çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, gemi yakıt ve motor yağı taşıdığı için kazanın çevrede kirliliğe sebep olup olmadığının incelendiği kaydedildi.

Geminin, Philippe Tropik Fırtınası'nın şiddetli yağış ve aşırı dalgalarla vurduğu St. Thomas Adası yakınlarında karaya oturduğu bilgisi paylaşıldı.